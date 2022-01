“Het zijn geen fijne details. Maar praten over Ichelle houdt haar levendig”: jaar na de moord op zijn dochter (29) probeert Rob rust te vinden

Rob van de Velde, de vader van de vermoorde Ichelle (29), spreekt over het moeilijke jaar na de dood van zijn dochter. — © DBA

Dag op dag een jaar geleden startte voor Antwerpenaar Rob van de Velde in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg een elf weken durende zoektocht naar het lichaam van zijn vermoorde en verminkte dochter Ichelle (29). Haar lichaamsdelen werden uiteindelijk uit het kanaal gevist en haar Vlaamse buurvrouw Sandra H. (46) zit sindsdien in de cel voor moord. “Haar uitleg op het proces straks interesseert me niet . Er bestaat geen reden om zo’n lieve, warme vrouw te vermoorden.”