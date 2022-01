Harry Potter zou zich er thuisvoelen: Brugse Buckminster College mikt op (superslimme) kinderen die niet aarden in klassiek onderwijs

Superslimme tieners die niet aarden in het strakke keurslijf van je doorsnee Vlaamse school kunnen in 2023 terecht in het Buckminster College in Brugge. Een privéschool met Harry Potter-allures, opgericht door een groep wetenschappers van de VUB. Kostprijs per jaar? 10.000 euro. “Veel geld, maar we zoeken sponsors om het voor iedereen haalbaar te maken”, zegt directeur Marta Lenartowicz.