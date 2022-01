Standard versterkt zich met middenvelder uit Frankrijk

Standard staat op het punt zich te versterken met Mathieu Cafaro. De Franse middenvelder komt over van het Franse Reims, waar hij overbodig was geworden.

Omdat de 24-jarige Cafaro in juni einde contract is, is hij geen dure klant voor de Rouches. De offensieve middenvelder, die ook op de flanken kan spelen, kwam dit seizoen slechts vier keer in actie bij Reims. In het verleden kwam de Fransman ook uit voor Toulouse.

Cafaro is de eerste winteraankoop van de Luikse club. Trainer Luka Elsner gaf al aan dat hij graag meer versterkingen wil. Standard staat immers slechts op de vijftiende plaats in de competitie en de eerstvolgende competitiematchen treft het Anderlecht en Club Brugge.