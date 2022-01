Minstens 19 doden en 63 gewonden door brand in flatgebouw in New York

Door een brand in een flatgebouw in het New Yorkse stadsdeel The Bronx zijn zondag minstens 19 doden gevallen, daaronder 9 kinderen. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Dat schrijven lokale media.

De brand brak iets voor 11 uur (lokale tijd) uit in een duplex appartement op de tweede en derde verdieping van het gebouw op East 181st Street, volgens de brandweer. Brandweerlieden arriveerden binnen drie minuten en stuitten op rook die zich over het gehele 19 verdiepingen tellende gebouw uitstrekte, aldus de brandweercommissaris, Daniel A. Nigro. Hij voegde eraan toe dat “de rookontwikkeling in het gebouw ongekend was.” De brandweerlieden vonden slachtoffers “op elke verdieping” en brachten verschillende naar buiten met “hart- en ademhalingsstilstand.”

Er zouden ondertussen al 19 doden geteld zijn, daaronder ook 9 kinderen. Daarnaast zijn er minstens 63 gewonden gevallen. 32 van hen zijn er ernstig aan toe en moesten in het ziekenhuis verzorgd worden.

“De cijfers zijn afschuwelijk”, zei burgemeester Eric Adams zondagmiddag tijdens een persconferentie, en hij voegde eraan toe: “Dit wordt een van de ergste branden die we in de moderne tijd hebben meegemaakt.” Iets meer dan dertig jaar geleden kreeg New York City het ook zwaar te verduren toen er bij een aangestoken brand op 25 maart 1990 87 doden vielen.

De oorzaak van de brand was zondag nog niet meteen duidelijk. Brandweercommissaris Nigro zei dat de deur van het appartement waar de brand begon nog open stond, waardoor het vuur aangewakkerd werd en de rook zich onmiddellijk kon verspreiden. De oorzaak wordt onderzocht, maar er wordt in eerste instantie niet van een verdachte situatie uitgegaan.

© AP

© AFP

© AP