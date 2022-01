De omikronpiek is voorzien, het noodplan nog niet

De supermarktgerant: “Ik ben er eigenlijk nog niet echt mee bezig geweest.” De horecapaus: “Ik ben een beetje moegestreden.” Neen, voor de week waarin de besmettingen en de personeelsuitval naar een berekende piek gaan, hebben lang niet alle ondernemingen een noodplan klaar. Virusmoeheid of de Belgische tactiek om het probleem pas aan te pakken als het zich stelt? “Het is typisch in deze crisis dat we lang wachten met concrete actie,” zegt de motivatiepsycholoog.