Toby Alderweireld en vrouw Shani vertellen voor het eerst over nieuwe leven in Qatar: “Hierna gaan we niet meer weg uit België”

Toby Alderweireld (32) is harder verknocht aan thuis en familie dan de gemiddelde soapfan. Vandaar de verbazing toen de Rode Duivel vorige zomer, na bijna twintig jaar in het buitenland, toch nog koos voor een tussenstop bij het Qatarese Al-Duhail. Voor het eerst vertellen Toby en zijn vrouw Shani Van Mieghem over het leven in hun nieuwe woonplaats. “De communicatie verloopt hier vlotter dan in Madrid.”