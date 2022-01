Yannick Ferrera is niet langer de trainer van het Saoedische Al-Fateh

Yannick Ferrera is niet langer de trainer van Al-Fateh. De Saoedische club meldde zondag dat het contract met de 41-jarige Belg in onderling overleg ontbonden werd.

Ferrera was sinds oktober 2019 aan de slag in Saoedi-Arabië. Hij behoedde Al-Fatteh toen voor degradatie. Vorig jaar leidde hij de club naar een zevende plaats. Dit seizoen staat Al-Fateh na vijftien speeldagen op de twaalfde plaats en slechts één punt boven de degradatiestreep.

“De beslissing om van trainer te wisselen werd genomen met de intentie om de spelers te stimuleren en hen te helpen hun beste niveau te vinden”, zegt Ferrera op zijn sociale media. “Zo komt een einde aan een mooi avontuur. Ik heb met passie alles gegeven. Ik vertrek met het gevoel dat ik mijn best gedaan heb en wens de club het beste voor de toekomst. Al-Fateh is een trainer kwijt, maar heeft er een supporter bij.”

In 2011-2012 was Ferrera al eens aan de slag in Saoedi-Arabië, toen als assistent van Michel Preud’homme bij Al Shahab. Daarna werd hij hoofdtrainer van Charleroi (2012-2013), Sint-Truiden (2013-2015), Standard (2015-2016), KV Mechelen (2016-2017) en Waasland-Beveren (2018).