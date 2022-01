Dodentol na instorting rotswand op toeristenbootjes in Brazilië opgelopen tot 10

Na de instorting van een rotswand op toeristenbootjes op een groot stuwmeer in Brazilië, zijn nu al minstens tien mensen overleden. Dat heeft de politie zondag gemeld.

Het overlijden van tien personen is op dit moment bevestigd, aldus de verantwoordelijke van de lokale politie Marcos de Souza Pimenta.

De slachtoffers zijn Brazilianen tussen de 14 en 68 jaar, blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek. Ze maakten deel uit van dezelfde groep familieleden en vrienden die in de boot zaten die het hardst geraakt werd door de rots.

Eerder was er melding gemaakt van zeven doden en drie vermisten. Een van de vermisten werd zaterdag al gevonden, zondag werden de lichamen van de overige twee aangetroffen. Negen mensen werden na het ongeval opgenomen in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde zaterdag op een stuwmeer in de staat Minas Gerais, ruim 300 kilometer ten noordwesten van Rio de Janeiro. Sinds het optrekken van de stuwdam in 1963 trekken de wateren in deze streek toeristen.