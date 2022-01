Code geel: KMI waarschuwt voor rijmplekken door aanvriezende mist en CO-intoxicatie

Het KMI waarschuwt voor kans op rijmplekken door aanvriezende mist maandagvoormiddag. Aan zee is er eerst nog kans op een bui met eventueel wat aanvriezende regen. In Hoog- België kunnen ijsplekken voorkomen door aanvriezend smeltwater van sneeuw. Het KMI geeft ook een waarschuwing voor CO-intoxicatie.

Het blijft maandag droog met op veel plaatsen eerst veel lage wolken of aanvriezende mist. In de loop van de dag breekt de bewolking geleidelijk vanaf het zuidoosten, maar lokaal kan de lage bewolking hardnekkig zijn. De maxima liggen rond 0 graden op de Ardense hoogten en rond 5 graden in de gebieden met brede opklaringen. De wind is meestal zwak uit het zuiden tot zuidoosten.

Maandagnacht komen er brede opklaringen voor, waardoor het kwik daalt naar waarden iets onder het vriespunt. Er kunnen dus rijmplekken gevormd worden. In het westen blijft het kwik wellicht licht positief omdat daar middelhoge bewolking overheerst. In het centrum zakt het kwik richting -1 of -2 graden en in de Hoge Venen kan het kwik in sommige valleien zakken richting -8 graden of iets lager. De wind waait zwak, maar in het westen ook matig, uit een zuidelijke richting.

Dinsdag hangen er over het westen hoge en middelhoge wolken, elders zijn er veelal brede opklaringen. Het blijft droog tot de avond. De maxima liggen vrij laag, tussen 1 en -2 graden in de Ardennen en rond 3 tot 4 graden elders. De wind waait zwak, over het westen matig, uit een zuidelijke hoek.

Woensdagvoormiddag trekt er een zeer zwakke neerslagzone over vanuit het noordwesten. Hierdoor is het veelal bewolkt met af en toe wat motregen. Het blijft echter op vele plaatsen droog. In de loop van de namiddag neemt de kans op wat zon weer wat toe. De maxima schommelen rond 6 of 7 graden in het centrum van het land.