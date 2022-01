Belgische vrouw die tijdens dronken ruzie tong van haar man afbeet in Rome, is vrijgelaten en mag naar ons land terugkeren

Wat een romantische avond in Rome moest worden voor de 40-jarige Luikse vrouw en haar man (43), werd afgelopen dinsdag een dramatische avond die voor de vrouw eindigde op het politiebureau en voor de man in het ziekenhuis.

Na een restaurantbezoek met de nodige flessen wijn, kregen de twee in hun kamer een dronken ruzie. Daarbij beet de vrouw een stuk van de tong van haar echtgenoot af. Dat stukje werd in een glas in de minibar bewaard in hun kamer in de B&B waar ze verbleven tot de politie arriveerde. De vrouw werd meegenomen naar het politiebureau voor ondervraging, de man werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw is intussen met spoed verschenen voor de rechter, en die besliste haar al vrij te laten. Omdat ze geen strafblad heeft, mag ze terugkeren naar ons land. Het onderzoek naar de feiten loopt wel nog, en het is dus niet uitgesloten dat ze alsnog berecht wordt. Zelf ontkent ze dat er kwade bedoelingen in het spel waren en zegt ze dat het om een ongeval ging.

Haar echtgenoot ligt nog in het ziekenhuis. Hij werd met spoed geopereerd in de hoop het stuk van de tong opnieuw te kunnen aanhechten, maar dat lukte niet. Hij zal de rest van zijn leven verder moeten zonder dat stuk. De wond werd gehecht, maar uit vrees voor een infectie wordt hij nog in het ziekenhuis gehouden.