Bij een familiebedrijf in het Limburgse ­Bocholt dat gespecialiseerd is in de kweek van siervogels werd vrijdag vogelgriep vastgesteld. Het FAVV beval de opruiming van alle daar aanwezige vogels, maar ook bij de pluimveehouders in een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf zit de schrik er goed in.