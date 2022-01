Brand in woning paralympisch kampioene Michèle George: “We zijn ongedeerd, dat is het voornaamste”

De amazone Michéle George (48) woont in de Galopstraat in Waregem. Ze hoorde het brandalarm afgaan toen ze in de badkamer vertoefde. Er moest nog gerief weggebracht worden want de dochter had examens en dat kon het best vroeg in de morgen gebeuren. “Ik was al vroeg opgestaan”, zegt Michèle George. “Toen het alarm afging omstreeks half zes was het even schrikken. Algauw zagen we de rook. Er zat niets anders op dan de woning met zijn vijven te verlaten. De brandweer was er heel vlug en maakte twee gaten in het dak.”

Het vuur ontstond in een zolderruimte van de alleenstaande woning. “Wellicht gaat het om een technisch defect. Dat vermoeden de hulpdiensten althans want de verwarmingsketel staat in die zolderruimte. Wellicht brengt een nauwgezetter onderzoek duidelijkheid.”

Heropflakkering vermijden

De hulpdiensten lieten de smalle Galopstraat afsluiten voor alle verkeer om hun voertuigen te kunnen plaatsen. Het vuur werd vrij vlug bedwongen, maar er is behoorlijk wat rook- en waterschade. De meeste brandweerlui konden omstreeks half negen vertrekken maar er bleef een ploeg ter plaatse om heropflakkering te vermijden. (lees verder onder de video)

© Kris Vanhee

“Die kans zat erin want toen ik weer thuis kwam omstreeks half tien, was alle gevaar nog niet geweken”, zegt de amazone. “Het allerbelangrijkste is dat iedereen van ons vijven ongedeerd is. Als we niet in de woning kunnen verblijven, dat beslissen we dan in de loop van de dag. We vinden wel een oplossing. Het gaat vooral om die rook- en waterschade die ons parten speelt.”

Burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem (CD&V) nam al contact met de medaillewinnaar. “Ik belde haar al voor een debriefing van de feiten. We hebben haar eerder gehuldigd als kampioene.”

Michèle George behaalde in Tokio als amazone twee keer olympisch goud. Dat bracht haar totaal van gouden olympische medailles op vijf.