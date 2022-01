Emotioneel weerzien tussen baby en familie die bij evacuaties in Kaboel gescheiden waren geraakt: “Leek wel een trouwfeest”

Een Afghaanse baby die afgelopen zomer tijdens de evacuatie van zijn ouders werd gescheiden, is herenigd met zijn familie in Kaboel, laat zijn grootvader zondag weten. De ouders hopen nu dat het kind naar de VS kan worden gebracht, waar zij vol ongeduld op hem wachten.

De baby, Sohail Ahmadi, was twee maanden oud toen zijn familie hem op 19 augustus 2021 te midden van de chaos op het vliegveld van Kaboel niet meer kon vinden. De ouders van de baby en nog vier broers en zussen werden overgevlogen naar Qatar, vervolgens naar een Amerikaanse militaire basis in Duitsland en uiteindelijk naar Michigan in de Verenigde Staten. Al die tijd had de familie geen idee waar de baby was.

Dankzij berichten in de media over de zoektocht van de familie naar de vermiste baby werd Sohail uiteindelijk gevonden. Op 29 november vertelde een taxichauffeur in een populaire ochtendshow op de Afghaanse zender TOLO TV dat hij Sohail op de luchthaven huilend op de grond aantrof. Toen hij de familieleden van de baby na urenlang zoeken niet had kunnen vinden, nam hij hem mee naar huis. Volgens Hamid zaten er schrammen op de borst van de baby toen hij hem vond.

Uitlevering

Volgens de baby’s vader, Mirza Ali Ahmadi, die voor het vertrek van het Amerikaanse leger als bewaker bij de Amerikaanse ambassade had gewerkt, weigerde Hamid aanvankelijk om Sohail uit te leveren. Hij wilde namelijk samen met de baby naar de VS worden geëvacueerd. Na een interventie door de Taliban werd de baby zaterdag tijdens een ceremonie teruggegeven aan zijn grootvader.

De ouders volgden die reünie via videochat vanuit de VS. “Prachtig om te zien”, reageerden zij bij BBC. “Er was gefeest, gedans en gezang. Het leek wel een trouwfeest.”

Ahmadi’s familie doet nu een beroep op de VS en het Rode Kruis, dat in oorlogsgebieden werkt om families die verscheurd zijn door conflicten te herenigen, om te helpen de baby naar de VS te halen. Daar zou dan de reünie met zijn ouders kunnen volgen.

