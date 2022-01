Vandalen besmeuren bekende Italiaanse klif met rood goedje

De Turkse trappen: onder die noemer is de witte klif wereldberoemd. Elk jaar trekken duizenden toeristen erheen om zich te vergapen aan de schoonheid van de natuur. De legende wil dat in de mergelrots ooit piraten verbleven hebben.

Maar afgelopen nacht werd de klif iets minder wit: plots waren er grote rode vlekken te zien. Die werden aangebracht met een poeder, ijzeroxide genaamd. Gelukkig is dat heel eenvoudig te verwijderen en heeft de zee al een deel ervan gespoeld. De restanten werden door een groep vrijwilligers proper gemaakt.

Naar verdachten of een motief is de politie nog op zoek. De Siciliaanse president Nello Musumeci had geen woord over voor de vandalen. “De prachtige wittemergelrots is op schandelijke wijze bevuild”, zegt hij in The Guardian. “Dit is een laffe daad.”

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE