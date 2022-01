Skelet van gigantische ‘zeedraak’ ontdekt in Engeland

Wetenschappers hebben in een stuwmeer in het Verenigd Koninkrijk de resten van een naar schatting 180 miljoen jaar oude zeedraak gevonden, de grootste ooit in zijn soort. Dat melden Britse media.

Tijdens landschapswerken in het Rutland Water Nature Reserve was het Joe Davis, een van de werkmannen die er werkt, die op de restanten stuitte. “Ik zag wat stenen in de modder, en daaronder iets dat er anders uitzag. Wat verschillend. Dan zagen we iets dat er bijna als een kaakbeen uitzag”, vertelt David aan BBC News. Hij belde de gemeente meteen op. “Ik denk dat ik een dinosaurus gevonden heb, zei ik. Ze gingen me terugbellen want in Rutland is er geen dienst die daarmee bezig is.”

Een groep paleontologen kwam ter plaatsen en ontdekte dat het om een ichtyosaurus ging, een warmbloedige en lucht inademende zeedraak die veel weg had van een dolfijn. Die kon tot 25 meter lang worden en leefde tussen 250 en 90 miljoen jaar geleden. De wetenschappers die het dier bestudeerd hebben, noemen het “een van de grootste vondsten in de Britse paleontologische geschiedenis”.