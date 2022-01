24 zwaar verwaarloosde chihuahua’s gedumpt in Nederland: “Moeilijk om niet te huilen”

De touwtjes zaten in elkaar verstrikt en een aantal beestjes had zich los weten te wurmen om zich te verstoppen in nabij gelegen struiken. Dat meldt Omroep Gelderland. “De vrijwilligers die er bij waren zeiden: het is gewoon moeilijk om niet te huilen”, zegt Marja van Gessel van de Dierenambulance. “Het is sneu en gemeen. Dit maak je echt niet vaak mee.”

Medewerkers van de Dierenambulance Tiel hebben de hondjes uit hun benarde positie weten te bevrijden door de touwtjes los te knippen. Dat bleek een niet geheel ongevaarlijke klus. “Dat was heel link, de hondjes werden enthousiast omdat er mensen waren en vergaten het touw. Daardoor verhingen ze zichzelf.” De vrijwilligers moesten snel handelen en hebben de touwtjes op tijd kunnen doorknippen.

Een aantal hondjes was zwaar verwaarloosd. “Eentje was half kaal, oud, jong, zwanger. Er zat van alles tussen.” Het is nog niet bekend wie de hondjes heeft achtergelaten. “Je weet de omstandigheden natuurlijk niet, maar dat ze zijn gedumpt staat voor ons vast”, stelt Van Gessel.

Alle chihuahua’s zijn overgebracht naar het dierenasiel.