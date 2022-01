Jaar na val van Rutte III heeft nieuwe Nederlandse regering eed afgelegd

Het vierde kabinet van de Nederlandse premier Mark Rutte is een feit. Rond 11.15 uur waren alle ministers en staatssecretarissen beëdigd door koning Willem-Alexander. Daarmee is de Nederlandse regeringsvorming, bijna tien maanden na de verkiezingen en een jaar na de val van de vorige regering, rond.

In de Balzaal van het Paleis Noordeinde, legden eerst de ministers, en daarna de staatssecretarissen de eed of belofte af. De ministers die tot aan het einde van de rit ook in de ministersploeg van kabinet-Rutte III zaten, werden niet nog eens beëdigd. Het gaat om Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Carola Schouten en Hugo de Jonge. De beëdiging van Sigrid Kaag als minister van Financiën vindt digitaal plaats, omdat zij positief getest is op het coronavirus.

Vanwege de coronacrisis vindt de beëdiging plaats op Paleis Noordeinde. Op Paleis Huis ten Bosch, de gebruikelijke locatie, kan er tijdens het fotomoment niet genoeg afstand worden gehouden op het bordes. Na de plechtigheden volgt de traditionele bordesfoto, waarna de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV zal worden gehouden.

Het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte bestaat net als zijn vorige uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar deze ministersploeg heeft volgens de premier “nieuw elan” ten opzichte van Rutte III. Het kabinet kent veel gezichten van buiten politiek Den Haag, zoals Robbert Dijkgraaf (D66, Onderwijs, Cultuur en Wetenscha) en Ernst Kuipers (D66, Volksgezondheid). Het vierde kabinet van Rutte heeft voor het eerst in de parlementaire geschiedenis precies evenveel vrouwelijke als mannelijke bewindslieden.

© AFP

© EPA-EFE