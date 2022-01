Tweede dodelijk slachtoffer na ongeval met springkasteel in Spanje

Een vierjarig meisje is maandag bezweken aan haar verwondingen na een ongeval met een springkasteel in het oosten van Spanje vorige week. Een dag na het ongeval overleed al een achtjarig meisje. Zeven andere kinderen raakte gewond.

Het springkasteel in Mislata, in de buurt van Valencia, werd vorige week dinsdag de lucht ingeblazen door een plotse rukwind. De politie heeft een onderzoek ingesteld om na te gaan of het springkasteel aan de veiligheidsnormen voldeed.

Na een soortgelijk ongeluk met een springkasteel in Tasmanië, een eiland ten zuiden van het Australische vasteland, vielen eind december ook al zes jonge slachtoffers.