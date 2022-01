Scholierentreintje overvol: leerlingen moeten in vrieskou wachten op vervangbus

Heel wat leerlingen bleven op de eerste schooldag van het nieuwe jaar letterlijk in de kou staan. Het scholierentreintje dat hen naar Aalst moest brengen, was blijkbaar niet voorzien op meer passagiers en heel wat reizigers moesten in de koude te wachten op een vervangbus.

Woordvoerder Bart Crols van treinmaatschappij NMBS bevestigt de problemen van maandagochtend en betreurt ze ook. “Het treintje in kwestie reed inderdaad in de korte samenstelling, dus met twee rijtuigen in plaats van vier, maar we hadden wel een bus als back-up.”

“Aan de halte Erpe-Mere stelde zich het probleem dat het treintje overvol zat waardoor zelfs de begeleider er niet meer bij kon en dat was uiteraard niet veilig meer, ook rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Op dat moment moesten we aan passagiers vragen om af te stappen en op het perron te wachten op de bus, wat uiteraard niet leuk is”, aldus nog de NMBS-woordvoerder.

Crols wil zich in naam van de spoorwegmaatschappij verontschuldigen voor het voorval. “We zullen zo snel mogelijk het nodige doen om dit probleem op te lossen”, zegt hij. Of dat vandaag, maandag, al het geval zal zijn, kan de NMBS-woordvoerder nog niet bevestigen.