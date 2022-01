In de Amerikaanse stad Orlando is komiek Bob Saget (65) overleden. Saget is wereldwijd bekend voor zijn rol als Danny Tanner in de sitcom Full house. Na een tv-carrière toerde Saget door de VS en Canada, als vuilgebekte stand-upcomedian. Saget was een typische clown: lachen op het podium, thuis huilen. “Door het drama van mijn zus durfde ik veel extremer te gaan in mijn humor.”