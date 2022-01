Hoofd Belgische trainersopleiding over recordaantal buitenlanders in Jupiler Pro League: “Geen probleem, zolang ze een meerwaarde betekenen”

“Ons voetbal is aan het globaliseren. Kijk naar hoeveel buitenlandse spelers en investeerders er in onze competitie zitten”, legt Van Der Haegen uit. “Dan kan het niet anders dan dat er ook trainers volgen. Persoonlijk heb ik daar geen probleem mee. Op voorwaarde dat die mensen ook een meerwaarde betekenen voor de competitie.”

Van Der Haegen trekt zich op aan het feit dat veel clubs die het vandaag goed doen onder leiding van een Belgische trainer staan. “Kijk naar wat Felice (Mazzu, red.) vandaag doet met Union. Ik ben ook heel blij met Vincent Kompany. Clement deed het tot voor kort ook heel goed bij Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck laat Gent stilaan weer meespelen voor de prijzen. Bij Antwerp zit met Priske nu een buitenlander. Maar als dat een goeie match blijkt, dan moeten we daar voor openstaan. Belangrijk is wel dat er een gezond evenwicht bewaard wordt. Als onze coaches geen kansen meer krijgen bij de topclubs, zou ik mij wel zorgen beginnen maken.”

Een Nederlander? So be it

Met Club Brugge koos er wel pas een topclub voor een buitenlandse trainer. “Maar je moet je ook afvragen welke Belgische coaches op dit moment al klaar zijn om Club Brugge over te nemen van Philippe Clement. Over Wouter Vrancken worden inderdaad terecht veel goeie dingen gezegd. Maar in dit geval moest Club ook iemand zoeken die heel snel kon beginnen. Het vertrek van Clement was voor iedereen een verrassing. Ze wilden dus graag iemand die vrij was en kon voortbouwen op het werk van Philippe. Dat dat dan een Nederlander is? So be it. Als Alfred een toegevoegde waarde betekent voor de Jupiler Pro League, moeten we dat positief benaderen.”