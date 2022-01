Politie rolt drugsbende op die helikopters gebruikt om hun goederen Spanje binnen te smokkelen

De Spaanse politie is er in samenwerking met de Franse politie en Europol in geslaagd om een criminele organisatie op te rollen die drugs het land insmokkelde met helikopters. Bij de politieactie werden niet alleen vier helikopters in beslag genomen, maar ook vier vrachtwagens, zes personenwagens en vier vuurwapens. Elf personen werden opgepakt.

Het gaat om een drugsbende waarvan alle leden de Franse nationaliteit hebben. Zij werden sinds 2020 in de gaten gehouden omdat de Franse politie toen verdachte activiteiten begon op te merken. De bende bleek hasj en marihuana uit Marokko en Andalusië naar Spanje en Frankrijk te smokkelen door de drugs te verstoppen in de vracht van grote trucks of door gebruik te maken van wagens met valse nummerplaten en zelfs helikopters.

Maar nu en dan ging dat mis. Zo betrapte de politie een helikopter die zonder vluchtplan langs de Andalusische kust vloog, en werd een lid van de bende betrapt met wikkels vol hasj. Gaandeweg werd de hele organisatie in kaart gebracht en zag de politie dat de leden valse identiteiten gebruikten. Een in Malaga wonende man bleek liefst vijf valse identiteiten te hebben.

Grote hoeveelheden

Door de voertuigen van de bende gericht te viseren en achterna te gaan, werden op meerdere momenten grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. Nu eens 419 kilo hasj, dan weer 327 kilogram. Tijdens datzelfde onderzoek kwamen de agenten nog andere smokkelroutes van de bende op het spoor en namen ze daar 860 kilo hasj en 112 kilo marihuana in beslag. Ook het smokkelen via helikopters werd toen aan banden gelegd. In Torremolinos (Malaga) nam de politie 211 kilo hasj en de helikopter in beslag.

Bij een van de politieacties in Marbella kwam het tot een achtervolging die zo in een film kon. De bendeleden in een personenwagen probeerden de agenten aan te rijden om vervolgens te vluchten, waarbij een van de banden plat kwam te staan. Zelfs met die platte band stoof de wagen weg aan snelheden tot 180 kilometer per uur, waarna hij nog eens een politiewagen ramde. Uiteindelijk kon de bestuurder toch tegengehouden worden. In zijn wagen vonden de agenten 329 kilogram hasj, netjes verdeeld over verschillende pakjes. In de woning van de bestuurder werd nog heel wat drugs gevonden en drie andere mannen opgepakt.

In totaal konden elf leden van de bende opgepakt worden. Vier helikopters, vier vuurwapens, een hoop munitie, kogelvrije vesten en talrijke elektronische apparaten werden in beslag genomen. In totaal werd meer dan 2,4 ton hasj en 112 kilo marihuana aangetroffen.