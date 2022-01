Schoonmoeder van prinses Astrid overleden

Margherita van Savoye-Aosta is op 91-jarige leeftijd overleden. Zij was de moeder van prins Lorenz, en dus de schoonmoeder van prinses Astrid.

Margherita van Savoye-Aosta overleed maandag, zo meldt Patto per la Corona, dat de Italiaanse monarchie opvolgt.

De vrouw werd op 7 april 1930 geboren in Napels. Ze was een Italiaanse prinses uit het huis Savoye. In 1953 trouwde ze, ook in Napels, met Robert van Oostenrijk-Este, de tweede zoon van de laatste keizer van Oostenrijk, Karel I en keizerin Zita.

Het paar kreeg vijf kinderen. Na een dochter, Maria Beatrix (1954), kreeg ze een zoon: Lorenz (1955). Die trouwde begin jaren tachtig met prinses Astrid van België, dochter van koning Albert II en koningin Paola.

Margherita van Savoye-Aosta werd in 2014 gefotografeerd op het huwelijk van haar kleinzoon Amedeo, de oudste van vijf kinderen van Astrid en Lorenz. Die trouwde in Rome met de Italiaanse Elisabetta Rosboch von Wolkenstein.

