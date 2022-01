Franse president Macron wil aantal agenten tegen 2030 verdubbelen

De Franse presdident Emmanuel Macron heeft maandag aangekondigd dat hij het aantal politiemensen op het terrein tegen 2030 wil verdubbelen, met name door het schrappen van extra taken en reorganisatie. De maatregel komt bovenop de creatie van 10.000 politieposten sinds het begin van de ambtstermijn van Macron.

In september had het staatshoofd in Roubaix al gewag gemaakt van een verdubbeling van het personeel op de openbare weg. Macron wil dat doel bereiken door een wet die een einde zou maken aan overbodige taken zoals de bewaking van openbare gebouwen, de overbrenging van gedetineerden... In totaal zouden hierdoor 3.500 politieagenten en gendarmes worden vrijgemaakt om ze op de openbare weg in te zetten.

Daarnaast kondigde Macron aan dat politieagenten en gendarmes versneld van administratieve taken worden ontheven. Zo zouden er op de luchthavens van Roissy en Orly geen politieagenten meer zijn om paspoorten te controleren, maar administratief personeel.