Opstand gaande in Rotterdamse gevangenis, directie opent gesprekken

De directie van de Rotterdamse gevangenis De Schie is in gesprek met de gedetineerden over “een ordeverstoring” aldaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt liever niet van een “opstand”, zoals de Rotterdamse politie eerder wel deed.

De directie hoopt de gedetineerden weer in hun cel te krijgen, laat een woordvoerder van de nieuwe minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, weten.

De Rotterdamse politie maakte rond 13.30 uur bekend dat er mogelijk sprake was van een opstand in de gevangenis. “We hebben een melding gekregen van een opstand in gevangenis De Schie in Rotterdam. De politie kijkt samen met de DJI naar de situatie en grijpt zo nodig in”, schreef de politie op Twitter.

De toegangsweg tot en de fietspaden langs de gevangenis zijn uit voorzorg afgesloten voor autoverkeer. Voor de ingang van het gebouw staan meerdere politiewagens en -bussen opgesteld.

In de gevangenis kunnen maximaal 256 mensen vastgehouden worden. Daarvan zijn 14 plaatsen gereserveerd voor mensen die veroordeeld zijn wegens terrorisme.