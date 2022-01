Limburgse Lottowinnares van 6,5 miljoen euro kocht lotje in Maaseik

De winnaar van de Lotto Jackpot van 6,5 miljoen euro op 8 december 2021 kocht het winnende lot in Maaseik. In de Standaard Boekhandel in de Bosstraat kruiste een vrouw met 13-18-33-38-40-44 de juiste combinatie aan. Dat heeft de Nationale Loterij maandag bekendgemaakt.

Het is het op één na hoogste bedrag waarmee een Lottowinnaar in Limburg aan de haal is gegaan. Op 21 maart 2015 won een man uit Oudsbergen 6,6 miljoen euro. De nieuwe winnaar moet het stellen met 6,5 miljoen euro of het op zeven na hoogste met Lotto gewonnen bedrag in België. Het record dat ooit gewonnen werd met de Belgische Lotto bedraagt 13 miljoen euro. Het was een West-Vlaming die de som dankzij de trekking op 31 december 2013 op zijn rekening kon bijschrijven.

Dinsdag reikt de Nationale Loterij een symbolische cheque uit in de winkel in Maaseik. Om de anonimiteit van de winnaar te garanderen, zal de verantwoordelijke van het verkooppunt deze ontvangen. Wel geweten, is dat de nieuwe Lottomiljonair een Limburgse vrouw is met een leeftijd tussen 55 en 64 jaar. (GeHo)