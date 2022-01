Marc Van Ranst wijst Lieven Annemans terecht: “Je verspreidt misleidende antivax-propaganda”

Professor gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent) heeft zich op Twitter uitgesproken tegen de vaccinatie van kinderen tegen Covid-19. De informatie waarop hij zich baseert, is volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) echter “misleidende antivax-propaganda”. Ook rector Rik Van de Walle van de UGent, en decaan Piet Hoebeke van de faculteit geneeskunde distantiëren zich op Twitter van de uitspraken van Annemans. Toch is er van het einde van de samenwerking “geen sprake”, aldus de universiteit.

Lieven Annemans is een gereputeerd gezondheidseconoom aan de Universiteit Gent, ook wel ‘de geluks­professor’ genoemd vanwege zijn onderzoek naar geluk. Hij werd eind augustus 2020 lid van de ­expertengroep die de regering adviseert, maar stapte daar na twee maanden al uit. Hij kreeg van de andere experts het verwijt de toen opkomende tweede coronagolf te minimaliseren of zelfs te ontkennen.

Maandag deelde hij op Twitter een infografiek over het nut van vaccinatie bij kinderen – voor alle duidelijkheid niet zijn expertise – waaruit zou moeten blijken dat de baten “minimaal” zijn, en de risico’s “maximaal”. “Het is raadzaam dat alle ouders en grootouders van jonge kinderen deze analyse bekijken”, schreef Annemans erbij. “Aub deel zo veel als mogelijk”.

“Misleidende antivax-propaganda”

Professor Marc Van Ranst (KU Leuven) reageerde dan ook meteen op het bericht van Annemans. “Academici zijn niet akkoord met de antivax-stellingen van prof. Annemans”, klonk het, met een verwijzing naar een studie in het gezaghebbende Scientific American. En in een later bericht nog forser: “Prof. Annemans, je verspreidt als academicus misleidende antivax-propaganda. Ik denk daar wat van.”

“Dit is eigenlijk gewoon bangmakerij van ouders”, aldus Van Ranst aan onze redactie. “Het is op niets gebaseerd. Deze producten en vaccins zijn goedgekeurd. Er zijn tal van specialisten die alles tot in de puntjes bekeken hebben, en tot een conclusie van positive benefits/risk kwamen. En dat is eigenlijk het enige dat je als ouder moet weten. Moesten er zulke risico’s zijn, zou ik mijn kleine ook niet vaccineren, maar dat heb ik wel gedaan. Door zulke dingen te delen, wordt ook met onze tijd gespeeld, want wij moeten dat weer punt per punt gaan ontkrachten, terwijl het gewoon bangmakerij is.”

Rector en decaan UGent distantiëren zich van uitspraak

Rik Van de Walle, rector van de UGent, distantieerde zich via Twitter van de uitspraak van Annemans. “Het onderstaande kan op geen enkele manier worden beschouwd als een standpunt van de UGent, of als het standpunt van een andere UGent-medewerker dan prof. Annemans zelf”, klinkt het. “Wat mijn persoonlijke visie hieromtrent betreft: ik distantieer mij nadrukkelijk van het onderstaande.”

Ook Piet Hoebeke, decaan van de faculteit geneeskunde van de UGent, reageerde in die zin. “Als decaan wens ik mij expliciet te distantiëren van deze wetenschappelijk niet correcte boodschap van collega Lieven Annemans die dit in eigen naam deelt”, klinkt het daar.

Toch is er geen sprake van een eventuele tuchtsanctie voor Annemans. “Het einde van de samenwerking is niet aan de orde”, aldus woordvoerder Stephanie Lenoir. “Zoals voor iedereen van de UGent geldt, is professor Annemans vrij om meningen te verkondigen. Dat zorgt voor tegensprekelijk debat, en dat is goed voor de wetenschap. Daar zullen we in dit geval tot nader order niet anders mee omgaan, we zullen geen censuur toepassen. Al mogen collega’s er zeker tegenin gaan.”