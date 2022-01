Fiets vermoorde Esmee (14) kan voor doorbraak zorgen

De hoofdverdachte van de moord op Esmee Kortekaas (14) zit in de cel maar blijft de feiten ontkennen. Daarom doen de speurders een nieuwe oproep naar getuigen. Ze willen weten wie de fiets van het meisje heeft gedumpt en vragen iedereen die in Leiden bewakingscamera’s heeft, de beelden te bewaren en aan de politie over te maken.

Het levenloze lichaam van de 14-jarige Esmee Kortekaas werd op Oudjaarsdag aangetroffen in een speelparkje in Leiden. De 32-jarige Olivier van de G., een bekende van het meisje, zit in de cel op verdenking van moord en ontucht. Maar hij heeft nog geen bekentenissen afgelegd.

De fiets van Esmee was nog vermist maar is intussen, na een oproep in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht op de Nederlandse tv, teruggevonden aan het Van Riebeeckhof in Leiden. De speurders zoeken nu wie de fiets daar heeft achtergelaten en doen daarom een nieuwe oproep naar getuigen. Als blijkt dat de hoofdverdachte gezien is met de fiets, dan wordt het echt wel moeilijk om nog te ontkennen. Want eerder zijn al andere belastende bewijsstukken gevonden.

“Woont u in de omgeving van het parkje aan de Melchior Treublaan of van het Vijf Meiplein en beschikt u over bewakingsbeelden, bezorg ze alstublieft aan de politie. Zelfs wanneer u denkt dat u niets bijzonders hebt gefilmd, geef ons toch de beelden”, zegt de leider van het onderzoeksteam.

“De politie wil zo precies mogelijk in kaart brengen wat er is gebeurd in de uren voordat het slachtoffer werd gevonden. Ieder detail is van groot belang. Neem sowieso contact op als u iets is opgevallen dat mogelijk met de dood van Esmee te maken kan hebben. Ook als u het 14-jarige meisje voor haar dood nog heeft gesproken, hoort de politie dat graag”, klijkt het.

Esmee is afgelopen weekend begraven.

LEES OOK. Vermiste Esmee (14) dood teruggevonden in Nederland: politie gaat uit van misdrijf, man (32) opgepakt