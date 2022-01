Topman van Deense militaire inlichtingendienst aangehouden na lek van geheime informatie

Lars Findsen, het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Denemarken, is een maand geleden opgepakt omdat hij geheime informatie zou hebben gelekt. Zijn naam mocht tot nu toe niet genoemd worden, maar dat verbod heeft een rechter in Kopenhagen nu opgeheven, meldt het Deense persagentschap Ritzau.

Denemarken heeft twee inlichtingendiensten, de buitenlandse en militaire (FE) en die van de politie (PET). De PET zei op 9 december dat vier actieve en voormalige medewerkers van de twee inlichtingendiensten opgepakt waren omdat ze geheime informatie hadden gedeeld. Op dat moment werden er geen details bekendgemaakt. Enkel Findsen zit in hechtenis. Er loopt nog een onderzoek naar de drie andere verdachten, melden de Deense zenders DR en TV2.

Findsen stond sinds 2015 aan het hoofd van FE maar werd in augustus 2020 geschorst nadat de regulator van de inlichtingendienst kritiek op hem had geuit. Hij zou de wet hebben overtreden en op onwettige wijze informatie over Deense burgers hebben doorgegeven. Findsen heeft de beschuldigingen tegen hem altijd ontkend.