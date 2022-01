Europees Parlementsvoorzitter Sassoli in ziekenhuis met “ernstige complicaties”

De voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan David Sassoli, heeft al zijn officiële activiteiten geannuleerd. De 65-jarige sociaaldemocraat ligt sinds 26 december in zijn thuisland in het ziekenhuis met “ernstige complicaties als gevolg van een disfunctie van het immuniteitssysteem”. Dat maakt de persdienst van het parlement maandag bekend.

Sassoli werd in september vorig jaar al eens in het ziekenhuis opgenomen. Hij kampte toen met een longontsteking, die veroorzaakt was door de legionairsziekte. Na twee maanden maakte Sassoli zijn wederoptreden in het parlement, maar hij maakte toen een allesbehalve frisse indruk. Meteen ging de geruchtenmolen in het parlement op volle toeren draaien.

De nieuwe ziekenhuisopname betekent een einde in mineur voor het voorzitterschap van Sassoli. Volgende week kiest de plenaire vergadering van het Europees Parlement een nieuwe voorzitter, maar de Italiaan is geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Zonder ongelukken wordt hij opgevolgd door de Maltese Roberta Metsola.