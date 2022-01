SsangYong Motor komt in handen van fabrikant van elektrische voertuigen

Een consortium rond de Zuid-Koreaanse elektrischevoertuigenfabrikant Edison Motors wil SsangYong Motor overnemen, dat in financiële problemen verkeert. Het consortium legt 304,86 miljard won (omgerekend zo’n 224 miljoen euro) op tafel voor de Zuid-Koreaanse fabrikant van terreinwagens of SUV’s.

Beide partijen ondertekenden maandag een overnameovereenkomst, zo maakte SsangYong aan de Zuid-Koreaanse beursautoriteit bekend. De rechtbank zette al het licht op groen, maar de overname kan alleen maar doorgaan als ook het saneringsplan bij Edison door de rechter wordt goedgekeurd. Dat zou volgens lokale media tegen 1 maart moeten gebeuren. Ook moet een meerderheid van de schuldeisers van SsangYong de plannen over een schuldherschikking nog goedkeuren. Tot dan blijft het bedrijf onder curatele.

SsangYong Motor is de vierde autofabrikant van Zuid-Korea. Een meerderheid van de aandelen van het bedrijf is sinds tien jaar in handen van het Indiase Mahindra & Mahindra. Twee jaar geleden starten de Indiërs de zoektocht naar een koper voor hun belang, maar tot nu zonder succes.

Edison Motors is dan weer gespecialiseerd in elektrische vrachtwagens en bussen in eigen land. Het zou van SsangYong een volledig elektrische autofabrikant maken.