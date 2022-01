GTA-uitgever neemt ontwikkelaar FarmVille over in miljardendeal

De uitgever van computergames Take-Two Interactive lijft de ontwikkelaar van mobiele spellen Zynga in. Dat maakten beide Amerikaanse bedrijven maandag bekend. De deal waardeert Zynga op 12,7 miljard dollar (11,2 miljard euro).

Take-Two is het bedrijf boven onder meer de gamestudios Rockstar (bekend van onder meer de “Grand Theft Auto”- en “Red Dead”-reeksen) en 2K (onder andere “Bioshock”, “Borderlands”, “Mafia” en “NBA 2K”). Zynga ontwikkelt voornamelijk games voor smartphones en tablets, en is vooral bekend als de maker van het Facebook-spel “FarmVille”.

Take-Two zal de uitstaande aandelen van Zynga overnemen voor 3,50 dollar cash en 6,36 dollar aan Take-Two-aandelen per aandeel. De prijs van samen 9,86 dollar per aandeel komt neer op een bonus van 64 procent op de slotkoers van Zynga van vrijdag en kleeft een waarde van 12,7 miljard dollar op de ontwikkelaar.

Met de overname van Zynga vergroot Take-Two, dat vooral sterk staat met games voor pc’s en consoles, zijn voetafdruk in het segment van de mobiele spellen. Volgens Take-Two-CEO Strauss Zelnick gaat het om “het snelst groeiende segment van de gamingindustrie”. Na de fusie is Take-Two “een van de grootste en meest gediversifieerde speluitgevers”, luidt het. In de twaalf maanden tot en met september 2021 kwamen de gezamenlijke nettoboekingen uit op 6,1 miljard dollar.

Het huidige management van Zynga blijft aan boord en zal instaan voor de dagelijkse leiding van de gecombineerde mobielespelletjesactiviteiten van beide bedrijven. De merknaam Zynga zal daarbij worden behouden. De raad van bestuur van Take-Two wordt uitgebreid met twee zitjes voor huidige bestuurders van Zynga.

“Door onze complementaire bedrijven samen te voegen en op een veel grotere schaal te werken, geloven we dat we aanzienlijke waarde kunnen leveren aan onze aandeelhouders”, zegt Zelnick. Volgens hem zal de fusie door synergieën in de eerste twee jaar een besparing van jaarlijks 100 miljoen dollar opleveren.

Take-Two telt wereldwijd momenteel bijna 6.500 werknemers, onder wie ruim 5.000 ontwikkelaars. Zynga stelt momenteel bijna 3.000 mensen tewerk.