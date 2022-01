Twintig jaar later duiken wildste theorieën op: was tijgeraanval tijdens show een geplande moordaanslag?

Wilde katten, ze fascineren. Lang voor de Netflix-reeks Tiger king raakten toeschouwers al begeesterd door de beesten in de shows van de Duitse illusionisten Siegfried & Roy. In 2003 stopten ze evenwel abrupt met hun optredens, nadat Roy op het podium werd aangevallen door een van hun witte tijgers. Nu, bijna twintig jaar na dat incident, duiken er nieuwe theorieën op over dat brute ongeluk. Zou het kunnen dat de tijger bewust, want aangestuurd, zijn baas zou hebben aangevallen?