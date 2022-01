Drie ontmijners komen om bij ontploffing van antitankmijn in Cambodja

De drie deskundigen van de non-profitorganisatie Cambodja Self-Help Demining waren op slag dood, een vierde raakte ernstig gewond. Het team was overblijfselen van de burgeroorlog aan het verwijderen in een afgelegen dorp in de noordwestelijke provincie Preah Vihear, zegt Heng Ratana, directeur-generaal van het Cambodja Mine Action Centre (CMAC).

“Dit is zeer droevig nieuws. Ze probeerden twee of drie op elkaar gestapelde antitankmijnen te verwijderen”, vertelt Sophin Sophary, hoofd operaties bij de CSHD.

Twintig minuten voor de explosie werd in hetzelfde dorp een man die vegetatie op zijn boerderij aan het verbranden was, gedood door oorlogsmunitie. Bijna drie decennia van burgeroorlog en Amerikaanse bombardementen vanaf de jaren 1960 hebben van Cambodja een van de zwaarst met mijnen bezaaide landen ter wereld gemaakt. Het land heeft beloofd alle mijnen en niet-ontplofte munitie tegen 2025 te elimineren.