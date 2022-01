Jan Loos van Welkom Wolf is niet te spreken over de mogelijke nieuwe maatregel: “Politici zouden de boeren veel beter porren om gepaste bescherming rond hun weides te zetten.”

Mogen we straks wolven afschieten? De Landbouwcommissie van het Europees Parlement bekijkt alvast of de landbouw niet beter moet worden beschermd tegen de groeiende wolvenpopulatie. Jan Loos van Welkom Wolf reageert: “Dit is weer een poging van de christendemocraten om de boeren in hun achterban tegemoet te komen.”