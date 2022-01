Bitcoin zakt verder: koers nu onder grens van 40.000 dollar

De bitcoin zet zijn koersval voort. De cryptomunt was maandag, voor het eerst sinds september vorig jaar, even minder dan 40.000 dollar waard. Omstreeks 16 uur dook de bitcoin ruim 3 procent lager, tot 39.559 dollar op het Luxemburgse handelsplatform Bitstamp.

Tegenover begin dit jaar gaat het om een waardedaling met 12 procent. In november stond de Bitcoin nog op een recordhoogte van zo’n 69.000 dollar. Maar sindsdien gaat het gestaag bergaf, vooral ingegeven door het strakkere monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank. Verwacht wordt dat die al in maart de rente kan optrekken. Hierdoor zijn aandelen en andere risicovolle beleggingen zoals cryptomunten minder in trek. Daarnaast had ook de onrust in Kazachstan een negatieve impact op de koers. Daar zijn heel wat zogenaamde ‘bitcoin miners’ actief en doordat de regering het internet buiten werking stelde, waren die offline.

Als vrijdag blijkt dat de inflatiecijfers in de VS nog slechter zijn dan verwacht, dan riskeert de bitcoin verder terrein te verliezen, waarschuwt een analist bij makelaar GlobalBlock. Al is niet iedereen even pessimistisch. Zakenbank Goldman Sachs bijvoorbeeld ziet nog altijd een koerspotentieel van 100.000 dollar voor de bitcoin.

Ook andere cryptomunten kregen maandag klappen. Volgens het portaal Coinmarktcap is de totale markt nu weer minder dan 2 miljard dollar waard, tot 1,86 miljard.