President van Kazachstan beschuldigt “Centraal-Aziatische en Midden-Oosterse strijders” van “terroristische aanval”

De president van Kazachstan Kassym-Jomart Tokajev heeft maandag buitenlandse “strijders” uit andere Centraal-Aziatische landen en het Midden-Oosten beschuldigd van deelname aan de recente dodelijke rellen. Hij sprak over een “terroristische aanval”.

“Ik heb er geen enkele twijfel over dat het gaat om een terroristische aanval, een daad georganiseerd en goed voorbereid tegen Kazachstan met hulp van buitenlandse strijders uit Centraal-Aziatische landen waaronder Afghanistan. Ook strijders in het Midden-Oosten hebben eraan deelgenomen”, klinkt het in een verklaring van de president. Die werd gepubliceerd na een onderhoud met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel.

Volgens Tokajev hebben 1.300 bedrijven te kampen met schade, voornamelijk door de aanvallen op “honderd commerciële centra en banken”. Ongeveer 500 politievoertuigen zijn in brand gestoken. Er is volgens de president voor 2 à 3 miljard dollar aan economische schade. Er zouden ook opnieuw veel slachtoffers gevallen zijn bij de ordediensten en bij burgers, klinkt het nog in de mededeling. Kazachstan heeft nog geen precieze balans gegeven van het aantal slachtoffers, behalve dat tientallen mensen gedood zijn, onder wie ook zestien leden van de ordediensten.

In Kazachstan hebben de voorbije dagen ongeziene protesten plaatsgevonden tegen het autoritaire regime. De onrust ontstond door ongenoegen over de stijgende brandstofprijzen, maar mondde al snel uit in deels gewelddadige manifestaties tegen de regering, corruptie en machtsmisbruik. De president, die de steun krijgt van Rusland, noemde de protesten eerder al een “poging tot staatsgreep door gewapende strijders”.