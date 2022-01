Oekraïne arresteert “Russische spion” voor plannen van aanslagen

De Oekraïense autoriteiten zeggen een agent van de Russische militaire inlichtingendienst te hebben gearresteerd die terroristische aanslagen in de regio rond de belangrijke havenstad Odessa zou hebben gepland. De man werd op heterdaad opgepakt toen hij iemand aan het rekruteren was om aanvallen te plegen, aldus de Oekraïense veiligheidsdienst.

Die meldt verder dat de belangrijkste taak van de arrestant was om de politieke situatie in Odessa en omgeving op te schudden door sabotage en terroristische acties. De man zou afgelopen december een militair voertuig van het Oekraïense leger in Odessa in brand hebben gestoken.

Het nieuws kwam naar buiten op het moment dat de VS en Rusland in Genève praten over Oekraïne. Westerse landen maken zich grote zorgen over Russische troepenopbouw langs de grens met Oekraïne en vrezen voor een mogelijke aanval. Moskou zegt daar geen plannen voor te hebben, maar wil wel dat de NAVO Oekraïne uitsluit van een eventueel lidmaatschap van de militaire alliantie.

Twee soldaten gedood in oosten van land

Maandag werden ook twee Oekraïense soldaten gedood door een explosief in het oosten van het land, meldt het leger. Het zijn de eerste soldaten die dit jaar sneuvelen aan de frontlinie met pro-Russische separatisten. Het Oekraïense leger beschuldigt de rebellen ervan twee aanvallen uitgevoerd te hebben in Pisky, aan de rand van Donetsk, een van de “hoofdsteden” van de separatisten.

Oekraïne is sinds 2014 in oorlog met pro-Russische separatisten die grote delen van zijn grondgebied in het oosten controleren en waarvan Moskou, alle ontkenningen ten spijt, gezien wordt als militaire steungever. Op 22 december kwamen de strijdende partijen een staakt-het-vuren overeen aan de frontlinie, om elkaar een dag later van hernieuwd geweld te beschuldigen. Alle eerdere pogingen tot een wapenstilstand zijn mislukt. Net maandag zijn Russen en Amerikanen rond de tafel gaan zitten in Genève om te praten over de crisis in de voormalige Sovjetstaat.