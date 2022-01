“Bij omikron is een gevaccineerde ­negen à tien keer beter beschermd tegen zware ziekte. En een gevaccineerde die besmet is, heeft ook negen à tien keer minder kans om het virus over te dragen.” Dat stelde premier Alexander De Croo (Open VLD) dit weekend in De Morgen. Maar klopt de uitspraak van de eerste minister ook?