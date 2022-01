Een blanco cheque voor Richard Branson: “Dit is ‘Blind gekocht’, maar dan op de beurs”

Richard Branson is volgens Sky News van plan een Europese SPAC te lanceren op de beurs van Amsterdam.

Volgens de Britse nieuwszender Sky News wil Richard Branson via een SPAC of zogeheten ‘blancochequebedrijf’ 200 miljoen euro ophalen op de beurs van Amsterdam. Wat hij met dat geld gaat doen? ‘Iets’ overnemen. Wat, dat is nog af te wachten. “Vergelijk het met ‘Blind gekocht’ op televisie, maar dan op de beurs”, zegt financieel docent Pascal Paepen. “Met alle risico’s van dien...”