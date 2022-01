Voor het eerst in een halve eeuw organiseert Kameroen de Africa Cup of Nations. Het land is zelfs niet helemaal kansloos om de beker te winnen. Toch hoopt een belangrijk deel van de bevolking dat dat níét gebeurt. Al vijf jaar kreunt het Centraal-Afrikaanse land onder een bloedige taalstrijd. Het voetbalfeest wordt dan ook overschaduwd door enorme veiligheidsmaatregelen en de dreiging van aanslagen.