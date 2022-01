Premier De Croo ziet door Voka gevraagde indexsprong niet zitten: “Op dit moment is stabiliteit nodig”

Premier Alexander De Croo ziet een indexsprong, waar ondernemersorganisatie Voka maandag op haar nieuwjaarsreceptie op aandrong, niet zitten. “Op dit moment is er stabiliteit nodig. Op termijn, als er een meerderheid voor is, kan de discussie aangegaan worden” over een algemene hervorming van loonindexering, zei de premier in de marge van de nieuwjaarsviering.

De Croo wees erop dat de automatische indexering in evenwicht staat met het loonakkoord dat vorig jaar “in moeilijke omstandigheden” werd goedgekeurd. Dat akkoord voorziet in een loonstijging van maximaal 0,4 procent, gespreid over 2021 en 2022. “Nu zitten we op een zeer turbulent moment, met de energieprijzen die sprongen maken en problemen in de toeleveringsketens”, aldus de premier. Door de lonen te indexeren en dus aan te passen aan de stijgende levensduurte “zorgt dit ervoor dat de onzekerheid bij heel wat mensen getemperd wordt”.

Daarnaast verwees de premier ook nog naar de steunmaatregelen van de overheid die heel wat bedrijven de voorbije twee jaar hebben ontvangen om de coronacrisis door te komen. Voka is vragende partij voor een indexsprong. De werkgeversorganisatie wijst erop dat zonder, de loonkosten voor de bedrijven met 7 procent zullen stijgen over een periode van twee jaar.

Energiezekerheid

In verband met het energiebeleid drong Voka maandag aan om in maart, “na jarenlang getalm, een beslissing te nemen die de leverzekerheid van energie het minst van al hypothekeert”. Daarbij moet ook de piste van het verlengd openhouden van de jongste kerncentrales worden voorbereid, naast de piste van de gascentrales, vindt voorzitter Wouter De Geest.

Premier De Croo ging daarin mee: “Onze basisregel is 100 procent bevoorradingszekerheid (...) Tot de datum van midden maart, zolang er geen definitieve beslissing is getekend, ga ik de andere piste (die van de verlenging van de kerncentrales, red.) niet begraven. Qua voorzichtigheid zou dat niet slim zijn”, aldus de premier.

Vlaams minister-president Jan Jambon van zijn kant verzekerde dat Vlaanderen, dat bevoegd is voor de vergunningen van de gascentrales, “binnen het wettelijk kader, geen politieke spelletjes zal spelen in verband met de vergunningen. We gaan het op een eerlijke manier beoordelen.” Al uitte de N-VA-er wel zijn persoonlijke bedenkingen bij de keuze voor meer gascentrales die veel CO2 uitstoten.