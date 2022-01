Politie vindt 21.000 euro aan drugs in onderbroek van man (23) aan Duits-Nederlandse grens

Een team van de Duitse en Nederlandse politie heeft drugs ter waarde van 21.000 euro gevonden in de onderbroek van een man. Volgens de politie probeerde de 23-jarige man zondag cocaïne en crystal meth over de Duits-Nederlandse grens te smokkelen.

De politie hield de man tegen kort nadat hij de grens per auto was overgestoken. Hij reed in de richting van Osnabrück, een stad in het noordwesten van Duitsland. Toen hij uit zijn wagen stapte, merkten de agenten op dat hij iets probeerde te verstoppen in zijn trainingsbroek.

Toen de agenten hem daarover aanspraken, haalde de man 280 gram cocaïne, 10 gram crystal meth en een kleine hoeveelheid marihuana uit zijn onderbroek. De man is opgepakt, en er werd een arrestatiebevel uitgevaardigd.