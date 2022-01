Chinese e-commercereus opent ‘geautomatiseerde’ winkels in Nederland

De Chinese webwinkel JD.com opent via zijn dochter Ochama vier ‘geautomatiseerde’ shops in Nederland. Het gaat om de eerste winkels van de e-commercereus in Europa.

Klanten kunnen boodschappen en andere producten - gaande van voeding en cosmetica tot huishoudelijke apparaten en kleding - via het internet bestellen en enkele uren later ophalen of de volgende dag thuis laten bezorgen. Om te winkelen bij Ochama is een lidmaatschap nodig.

Klanten die kiezen voor het afhalen van hun bestelling, betreden volgens Ochama “een futuristisch ogende ruimte”. Er is een showroom en op de achtergrond zijn robots bezig met het selecteren, verpakken en klaarzetten van bestellingen. Het gaat om zelfrijdende wagentjes en robotarmen, aldus het bedrijf.

Het is voor het eerst dat JD.com winkels opent in Europa. “Nederlanders staan positief tegenover innovaties en hebben een sterk milieubesef,” licht de operationele directeur van Ocharma, Mark den Butter, de keuze toe om het concept eerst in Nederland te testen. De eerste twee winkels zijn geopend in Leiden en Rotterdam, later volgen Diemen en Utrecht.