Lokeren-Temse haalt Seth De Witte terug naar Daknam

Seth De Witte in het shirt van Sporting Lokeren in 2019.

Seth De Witte maakte het laatste seizoen van het vroegere Sporting Lokeren nog mee. Hij tekende er na de degradatie naar 1B en toonde zich een belangrijke defensieve pion. Een horrorseizoen voor de Wase club draaide echter uit op de laatste plaats en zelfs het faillissement in april 2020. Dat betekende meteen ook een afscheid in mineur voor De Witte. Deinze pikte hem op, maar ook daar moest hij na één seizoen alweer vertrekken. Na een half jaar zonder ploeg is het nu dus de nieuwe fusieclub Lokeren-Temse die de veteraan opnieuw tewerkstelt.

“Het doet vreemd hier terug te zijn”, reageert Seth De Witte op de clubsite. “Ik heb hier een turbulent jaar meegemaakt, maar ben de ploeg achteraf blijven volgen. Eigenlijk is dat ook de reden dat ik hier nu ben: je kan niet naast de ambitie van de club heen en de supporters staan nog altijd als een blok achter het team. Ik wil mijn steentje bijdragen om dit verhaal tot een goed einde te brengen. Ik ken nog een paar spelers, zoals Mathias Schils, Gil Van Moerzeke, Diamant Ramazani. Ik kan niet wachten om de anderen te leren kennen. Ik ben klaar om er in te vliegen.”

Het officiële debuut van De Witte zou thuis tegen Wetteren (op zaterdag 22 januari) kunnen komen, op voorwaarde dat de coronamaatregelen het amateurvoetbal dan alweer toelaten. Lokeren-Temse staat momenteel derde in tweede nationale.

Op profniveau staat Seth De Witte vooral gekend als boegbeeld van KV Mechelen. Hij verdedigde de rood-gele kleuren negen jaar, met als orgelpunt de titel in 1B en de bekerwinst in 2019. Desondanks kreeg de kapitein geen nieuw contract bij Malinwa. Eerder in zijn carrière kwam hij ook uit voor Lierse.