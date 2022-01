Spanje wil niet langer alle coronabesmettingen in kaart brengen: “We gaan er mee moeten leren leven”

Spanje wil binnenkort overschakelen op een systeem waarbij niet langer alle besmettingen met het coronavirus gerapporteerd moeten worden, maar op basis van een statistisch betrouwbaar staal. Ook Spanje wordt dezer dagen overspoeld door besmettingen met de omikronvariant, en kan naar eigen zeggen niet langer alle besmettingen in kaart brengen.

Gezien de verspreiding van de omikronvariant leggen de Spaanse autoriteiten momenteel de laatste hand aan een plan om het coronavirus te monitoren, dat gebaseerd is op een soortgelijk systeem dat het land al jaren gebruikte om het griepvirus in de gaten te houden. Daarbij worden dagelijks nieuwe cijfers gegenereerd op basis van een statistisch betrouwbaar staal, en moet niet langer dagelijks elke besmetting gerapporteerd worden. Er zou ook niet langer getest worden bij het minste symptoom.

“Gezien hoe enorm besmettelijk de omikronvariant is, wordt het onmogelijk om alles constant in de gaten te blijven houden”, aldus Amparo Larrauri, hoofd van de Spaanse expertengroep voor ademhalingsziektes CNE. Spanje paste daarom onlangs trouwens al de testvereisten aan: wie een hoogrisicocontact heeft gehad maar zelf geen symptomen vertoont, moet zich niet meer laten testen.

De gezondheidsautoriteiten zouden deze week beslissen wanneer en hoe het systeem in voege gaat. Waarschijnlijk gebeurt dat wel pas nadat de huidige golf aan besmettingen weer achter de rug is. Spanje wordt momenteel namelijk overspoeld door besmettingen: vrijdag werd nog een nieuw record gevestigd met 242.440 nieuwe besmettingen. Premier Pedro Sánchez stipte echter aan dat het overwegend gaat om asymptomatische infecties. “We gaan moeten leren leven met het coronavirus, zoals we dat ook doen met veel andere virussen.”