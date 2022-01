Spuit na “misplaatste grap” twee keer gebruikt voor vaccinatie van kinderen in Evergem

In het vaccinatiecentrum van het Oost-Vlaamse Evergem is zaterdag met een gebruikte lege spuit in de arm van een ander kind geprikt. Dat bevestigt het gemeentebestuur van Evergem. “Een vaccinator had als misplaatste grap een gebruikte spuit bij de nieuwe gelegd en een collega merkte dat pas op nadat hij de naald in de arm van een ander kind had gezet. Een onbegrijpelijke fout voor mensen die heel veel ervaring hadden”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere.

Het ging om een eenmalig incident, stelt de gemeente. “Een vaccinator heeft een gebruikte spuit met een ander label in de box met vaccins gestopt. Een collega zette die reeds gebruikte kindernaald in de arm van een ander kind en merkte toen pas op dat het om een leeg vaccin ging. Onze eerste bezorgdheid gaat uit naar het kind en de ouders en we bieden hen dan ook maximaal onze ondersteuning. De betrokken vaccinatoren zijn onmiddellijk op non-actief gezet.”

De verantwoordelijke arts en de coördinatoren van het centrum hebben de ouders ingelicht dat een gebruikte naald medische gevolgen kan hebben. Er werd een bloedstaal afgenomen om de medische toestand goed te kunnen opvolgen, zegt burgemeester De Maertelaere. “De ouders zijn natuurlijk heel bezorgd omdat er bij het hergebruik van de naald een gezondheidsrisico is. Ze zullen nu tot zes maanden in onzekerheid moeten leven tot het duidelijk wordt dat er geen gevolgen zouden zijn. Het is een zeer vervelende situatie. Het vaccinatiecentrum heeft het voorbij jaar heel mooi werk geleverd. De vaccinatoren waren mensen met heel veel ervaring, die al vele uren gepresteerd hadden in het centrum. Ze beseffen dat ze een zware fout gemaakt hebben en zijn erg onder de indruk. Alle medewerkers zijn ook zwaar aangeslagen.”

Procedures

De medewerkers van het vaccinatiecentrum zijn professioneel medisch geschoold, benadrukt het gemeentebestuur. “Ze kregen zaterdag voor de start nogmaals de richtlijnen en procedures. Deze procedures hangen bovendien ook uit in alle vaccinatieruimtes. Volgens die procedure worden alle vaccins eerst gecontroleerd en dan geplaatst. De gebruikte spuit moet onmiddellijk in de afvalcontainer. Beide procedures zijn in dit geval niet gevolgd. Dat een vaccinator een gebruikte spuit bij nieuwe spuiten legde, was een misplaatste grap waar we als vaccinatiecentrum zwaar aan tillen.”

Het vaccinatiecentrum was pas zaterdag gestart met de vaccinatiecampagne van kinderen van 5 tot 11 jaar. “Vaccinatiecentrum Hoge Wal is zeer goed georganiseerd”, zegt het gemeentebestuur. “Sinds februari staan bijna dagelijks vrijwilligers en professionele medewerkers paraat om het centrum in goede banen te leiden. Er werden al meer dan 128.000 vaccins geplaatst, bij inwoners van de vier betrokken gemeenten Assenede, Evergem, Kaprijke en Zelzate.”