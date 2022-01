Dodentol van brand in New York bijgesteld naar 17, verschillende gewonden vechten nog voor hun leven

Het dodental van de brand in een flatgebouw in het New York is bijgesteld van negentien naar zeventien, onder wie negen kinderen. Het onderzoek naar de oorzaak van het drama in het gebouw in stadsdeel The Bronx is inmiddels begonnen. Verschillende van de 63 gewonden vechten nog steeds voor hun leven.

De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door een kapotte elektrische kachel. De bewoners van die flat vluchtten zonder de deur dicht te doen. De brand veroorzaakte zoveel rook dat heel wat bewoners in hoger gelegen verdiepingen er niet aan konden ontsnappen. Toen de brandweer arriveerde was het hele gebouw al in rook gehuld, wat veel van de slachtoffers fataal is geworden.

Bij de brand kwamen zeker 19 mensen om het leven, onder wie negen kinderen van 16 jaar en jonger. Tientallen anderen raakten zwaargewond. Volgens de adviseur woonden in het gebouw heel wat mensen uit Gambia, en leefde er ook een grote moslimgemeenschap.

“Wake-upcall”

Er is niet direct reden om aan te nemen dat de eigenaar de brandvoorschriften heeft overtreden, zei burgemeester Eric Adams in afwachting van een grondig onderzoek van de brandweer. Maar hij had het wel over “een wake-upcall voor al onze gebouwen”. De balkonloze flat van negentien verdiepingen uit het begin van de jaren zeventig is eigendom van een investeringsgroep, die verslagen reageerde en volle medewerking toezegde.

De brand is de dodelijkste die New York in dertig jaar heeft getroffen. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen hoe het vuur zich zo snel kon verspreiden. Daarbij wordt ook gekeken naar klachten van bewoners over het veelvuldig afgaan van een vals rookalarm. Daardoor zouden mensen niet meer reageren als er echt brand is uitgebroken.