Zeventiger die Donald Trump dreigde te vermoorden opgepakt in New York

Een 72-jarige man die voor en na de presidentsverkiezingen van 2020 de Amerikaanse autoriteiten had gewaarschuwd dat hij van plan was om Donald Trump te vermoorden, is maandagochtend gearresteerd. Dat meldt de federale procureur van Brooklyn.

Thomas Welnicki heeft “bewust en met opgezet gedreigd de voormalige president van de VS te doden, te ontvoeren en lichamelijk letsel toe te brengen”, zo staat in een document dat maandag is vrijgegeven. De verdachte, die werd gearresteerd door agenten van de geheime dienst, moest maandag voor de rechter verschijnen.

De man zou minstens drie keer, tussen 24 september en 2 december 2021, naar het kantoor van de geheime dienst in New York gebeld hebben om zijn plannen kenbaar te maken. Hij vroeg info over de bescherming van Trump en verklaarde dat hij een vuurwapen had. “Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij dood is”, waarschuwde de New Yorker. Hij noemde Trump “Hitler” in een telefoongesprek in november 2021.

De zeventiger had in de zomer van 2020, voor de presidentsverkiezingen, al dreigementen geuit. Toen deed hij dat bij de politie van het Capitool in Washington. Hij zou Trump “neerhalen” als hij de verkiezingen zou verliezen en zijn nederlaag niet zou toegeven.

Op 4 januari 2021, twee dagen voor de bestorming van het Capitool, liet de verdachte twee berichten achter op de voicemail van het kantoor van de geheime dienst op Long Island, een ander district in New York. Hij dreigde ermee Trump en twaalf leden van het Congres te vermoorden.