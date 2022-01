Kritiek en lof na opmerkelijke ‘stunt’ Stromae in journaal: “Meer effect dan miljarden die overheden uitgeven aan campagnes”

Stromae zingt plots nieuwe single in Franse journaal-studio

En dan begint Stromae plots midden in een live gesprek zijn nieuwe single te zingen. De Brusselse ster verbaasde zondag iedereen toen hij in het journaal van de Franse tv-zender TF1 ineens de regie overnam en ‘L’enfer’ bracht, een nummer over zelfmoordgedachten. “De beste manier om het thema bespreekbaar te maken”, zegt een marketingexpert. Al klinkt er ook kritiek.